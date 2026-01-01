В Херсонской области завели дело после гибели более 20 жителей при атаке БПЛА

«По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала она.
Петренко рассказала, что в ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, на здание кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области. В результате атаки погибли более 20 человек, большое число людей получили ранения.
СК России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что по меньшей мере 24 человека погибли, 50 пострадали в результате атаки БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области.