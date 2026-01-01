Ричмонд
В Херсонской области завели дело после гибели более 20 жителей при атаке БПЛА

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала она.

Петренко рассказала, что в ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, на здание кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области. В результате атаки погибли более 20 человек, большое число людей получили ранения.

СК России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что по меньшей мере 24 человека погибли, 50 пострадали в результате атаки БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области.

