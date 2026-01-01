Ричмонд
Киев усилил атаки по России в новогоднюю ночь: карта ударов БПЛА 1 января

Дежурные силы противовоздушной обороны в новогоднюю ночь перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего беспилотников было сбито над территорией Брянской области. Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.

В ночь на 1 января сбито 168 БПЛА.

Условные обозначения.

Уничтожено 168 украинских БПЛА.

В ночь на 1 января над территорией России было уничтожено 168 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Брянской области сбит 61 аппарат, над территорией Краснодарского края — 25, над акваторией Азовского моря — 24, над Тульской областью — 23, над Республикой Крым — 16, в Московской области — 12, над территорией Калужской области — семь БПЛА.

Удары по Москве.

За пять минут до Нового года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об активной работе систем противовоздушной обороны в столице России. «Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал глава города в своем telegram-канале в 23:55 по мск. Всего за ночь было сбито около десятка БПЛА.\

В Краснодарском крае БПЛА повредили несколько частных домов.

В станице Северской Краснодарского края из-за атаки БПЛА повреждения получили несколько частных домов. Пострадала кровля строений и выбиты окна. Жертв и пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.

Какие аэропорты закрылись.

Как сообщал представитель ФАВТ Артем Кореняко, план «Ковер» вводился в аэропортах Ульяновска, Пензы, Самары, Калуги, Ижевска, Москвы, Тамбова, Краснодара. Ограничения вводились также в Нижнем новгороде. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. «Возможны корректировки в расписании части рейсов», — заявил Кореняко в своем telegram-канале.

Где объявлялась опасность БПЛА.

Режим «Беспилотная опасность» был объявлен на территории Республики Мордовия, в Ивановской, Оренбургской, Белгородской, Херсонской, Пензенской областях. В Воронежской области непосредственная угроза атаки БПЛА, как сообщал в своем telegram-канале глава региона Александр Гусев, действовала в Борисоглебске, Россошанском и Бутурлиновском районах. В Курской области оперштаб предупредил о ракетной опасности жителей Рыльского района.

В Брянской области уничтожено четыре десятка БПЛА.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силами подразделений противовоздушной обороны Министерства обороны РФ в воздушном пространстве региона были обнаружены и уничтожены 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По его словам, жертв и разрушений нет, на месте задействованы оперативные и экстренные службы.

В Тульской области сбили несколько десятков беспилотников.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале сообщил, что в период с 23:00 до 04:00 были ликвидированы 24 украинских беспилотника. В ходе отражения воздушной атаки были повреждены фасад и ограждение частного домовладения в районе Большой Тулы. На месте происшествия работают оперативные службы.

Восстановление после атаки БПЛА в Запорожской области.

Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области полностью восстановлено после ночной атаки вражеского БПЛА на объекты энергосети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем telegram-канале. К сети заново подключены два ранее обесточенных района Мелитополя — авиагородок и Новый Мелитополь. Оперативные службы продолжают дежурство в усиленном режиме.

Энергетики работали всю новогоднюю ночь, чтобы минимизировать последствия удара по инфраструктуре и вернуть свет абонентам в кратчайшие сроки. «Благодарю энергетиков за профессионализм и мужество!», — написал он.

