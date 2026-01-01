СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по кафе в Херсонской области

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту гибели мирных жителей в Херсонской области. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По её словам, в ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами. Дроны, снаряжённые боеприпасами, нанесли удар по зданию кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа. В результате нападения погибли более 20 человек, большое количество людей получили ранения.
На основании собранных данных Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 Уголовного кодекса РФ — «Террористический акт».
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как подчеркнула Петренко, ведётся работа по выявлению лиц, причастных к организации и совершению теракта. Их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.
Напомним, не менее 24 человек погибли и более 50 получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на кафе и гостиницу на побережье Чёрного моря в населённом пункте Хорлы. Удар был нанесён в ночь на 1 января, когда противник целенаправленно атаковал место, где мирные жители встречали Новый год.