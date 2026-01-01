Следком возбудил дело после жестокого удара ВСУ по гостинице

По данным следствия, в ночь на 1 января была осуществлена массированная атака украинских беспилотников с боеприпасами, по зданию кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области. Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению теракта. Их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.