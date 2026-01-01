Три человека ранены и один погиб в аварии на трассе под Ростовом

В Ростовской области, на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск», в канун Нового года произошла серьезная авария с летальным исходом. Как рассказали в Донской ГАИ, 21-летний водитель «Хендай Акцента» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик.