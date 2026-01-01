Три человека ранены и один погиб в аварии на трассе под Ростовом

В Ростовской области, на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск», в канун Нового года произошла серьезная авария с летальным исходом. Как рассказали в Донской ГАИ, 21-летний водитель «Хендай Акцента» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик.
В результате он и три пассажира возрастом 24, 25 и 26 лет получили серьезные травмы. Всех четверых госпитализировали. Однако спасти водителя «Хендая» не удалось, он скончался в больнице.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
— Госавтоинспекция Ростовской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования Правил дорожного движения, быть внимательными и взаимно вежливыми на дороге, — сказали в региональной ГАИ.
В новогоднюю ночь в Ростовской области был сбит вражеский беспилотник.
