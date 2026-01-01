Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо назвал удар по Хорлам с десятками погибших аналогом трагедии в Одессе

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удар беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах 1 января сравним с трагедией в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. По его данным, в результате атаки 24 человек погибли, ещё примерно 50 получили ранения, однако эти цифры не окончательные.

Источник: Life.ru

«Многие сгорели заживо. Погиб ребёнок. Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов», — отметил глава региона.

По информации Сальдо, удары пришлись на ночь, когда люди отмечали Новый год. Один из беспилотников нёс зажигательную смесь, что вызвало пожар, быстро распространившийся по помещениям и затруднивший эвакуацию. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, врачи продолжают оказывать помощь.

Ранее сообщалось, что в прибрежном населённом пункте Хорлы перед нападением в районе работал разведывательный беспилотник. Пожарные подразделения ликвидировали возгорание только под утро. Всего в новогоднюю ночь силы ПВО России уничтожили 168 украинских беспилотников над различными регионами страны.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.