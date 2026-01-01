Сальдо назвал удар по Хорлам с десятками погибших аналогом трагедии в Одессе

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удар беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах 1 января сравним с трагедией в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. По его данным, в результате атаки 24 человек погибли, ещё примерно 50 получили ранения, однако эти цифры не окончательные.