Сальдо назвал удар по Хорлам с десятками погибших аналогом трагедии в Одессе

«Многие сгорели заживо. Погиб ребёнок. Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов», — отметил глава региона.
По информации Сальдо, удары пришлись на ночь, когда люди отмечали Новый год. Один из беспилотников нёс зажигательную смесь, что вызвало пожар, быстро распространившийся по помещениям и затруднивший эвакуацию. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, врачи продолжают оказывать помощь.
Ранее сообщалось, что в прибрежном населённом пункте Хорлы перед нападением в районе работал разведывательный беспилотник. Пожарные подразделения ликвидировали возгорание только под утро. Всего в новогоднюю ночь силы ПВО России уничтожили 168 украинских беспилотников над различными регионами страны.
