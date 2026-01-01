Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ в новогоднюю ночь ударили по кафе и гостинице в Херсонской области: что известно

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области. Жертвами атаки стали 24 человека. Подробнее читайте в материале «Известий».

Источник: РИА "Новости"

Что произошло

  • Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по месту, где мирные жители встречали Новый год. По его словам Атака была совершена почти под бой курантов.
  • Отмечается, что один из дронов был начинен зажигательной смесью. Ей же ранее ВСУ жгли российские поля. В результате детонации на месте началось возгорание, потушить его удалось лишь под утро, в 08:40 мск. Площадь пожара составила 500 кв. м.

Погибшие и пострадавшие

  • Согласно предварительной информации, в результате удара погибли 24 человека, еще более 50 пострадали. Всем раненым оказывается необходимая помощь.
  • В медицинские учреждения было доставлено 29 человек, среди них — пятеро детей 2008, 2012, 2018, 2019 годов рождения, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Расследование

  • Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.

Реакция официальных лиц

  • В своем заявлении Сальдо отметил особый цинизм преступления, поскольку атака была совершена после работы разведчика в момент праздника. Губернатор отметил, что это преступление ВСУ можно поставить в один ряд с событиями в одесском Доме профсоюзов.
  • «Вот так выглядит “мир”, к которому, по словам [президента Украины Владимира] Зеленского, он стремится», — сказал Сальдо.
  • Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что регион готов оказать всю необходимую поддержку пострадавшим.
  • Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал атаку чудовищной.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше