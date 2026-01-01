ВСУ в новогоднюю ночь ударили по кафе и гостинице в Херсонской области: что известно

Что произошло
- Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по месту, где мирные жители встречали Новый год. По его словам Атака была совершена почти под бой курантов.
- Отмечается, что один из дронов был начинен зажигательной смесью. Ей же ранее ВСУ жгли российские поля. В результате детонации на месте началось возгорание, потушить его удалось лишь под утро, в 08:40 мск. Площадь пожара составила 500 кв. м.
Погибшие и пострадавшие
- Согласно предварительной информации, в результате удара погибли 24 человека, еще более 50 пострадали. Всем раненым оказывается необходимая помощь.
- В медицинские учреждения было доставлено 29 человек, среди них — пятеро детей 2008, 2012, 2018, 2019 годов рождения, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Расследование
- Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.
Реакция официальных лиц
- В своем заявлении Сальдо отметил особый цинизм преступления, поскольку атака была совершена после работы разведчика в момент праздника. Губернатор отметил, что это преступление ВСУ можно поставить в один ряд с событиями в одесском Доме профсоюзов.
- «Вот так выглядит “мир”, к которому, по словам [президента Украины Владимира] Зеленского, он стремится», — сказал Сальдо.
- Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что регион готов оказать всю необходимую поддержку пострадавшим.
- Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал атаку чудовищной.
