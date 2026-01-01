Два тела нашли в Свердловской области

В МЧС отметили, что в селе Косой Брод и поселке Станционный-Полевской при тушении частных домов были обнаружены тела хозяев жилищ без признаков жизни. В обоих случаях дома и постройки горели на значительной площади, к ликвированию огня привлекались до девяти специалистов и две единицы техники. Жилье не было оборудовано автономными пожарными извещателями, что, по данным спасателей, могло бы своевременно предупредить людей об угрозе.