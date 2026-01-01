Два тела нашли в Свердловской области

В ходе ликвидации пожаров сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших (архивное фото).
За последние сутки в Свердловской области ликвидированы 23 пожара, в ДТП пострадали 10 человек, один погиб, еще один человек спасен. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. По данным ведомства, большинство возгораний произошли в жилом секторе, на водных объектах региона происшествий не зарегистрировано.
«За прошедшие сутки ликвидированы 23 пожара», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. В ведомстве добавили, что 18 возгораний пришлись на жилой сектор. Спасатели также пять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий один человек погиб, 10 получили травмы, одного пострадавшего удалось спасти силами МЧС.
В МЧС отметили, что в селе Косой Брод и поселке Станционный-Полевской при тушении частных домов были обнаружены тела хозяев жилищ без признаков жизни. В обоих случаях дома и постройки горели на значительной площади, к ликвированию огня привлекались до девяти специалистов и две единицы техники. Жилье не было оборудовано автономными пожарными извещателями, что, по данным спасателей, могло бы своевременно предупредить людей об угрозе.
По информации ведомства, в 21% случаев причиной возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже печей. В 13% пожаров к ЧП привело короткое замыкание электропроводки, еще в 13% — неосторожное обращение с огнем. Крупные пожары зарегистрированы в Асбесте, в частном доме на улице Парковой, а также в Екатеринбурге, где горели личные вещи в квартире, мусор в шахте лифта и в неэксплуатируемом строении.