СК возбудил дело о теракте после трагедии с гибелью людей в херсонском селе Хорлы

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников по зданию кафе в херсонском селе Хорлы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления, в результате которого погибли 24 человека, а также лиц, причастных к теракту. Их действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, удар ВСУ по зданию кафе и находящейся рядом гостинице в прибрежном селе Хорлы нанесли в новогоднюю ночь. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, что вызвало пожар. Погибли более 20 человек, ещё около 50 получили ранения.

