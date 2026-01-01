СК возбудил дело о теракте после трагедии с гибелью людей в херсонском селе Хорлы

Напомним, удар ВСУ по зданию кафе и находящейся рядом гостинице в прибрежном селе Хорлы нанесли в новогоднюю ночь. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, что вызвало пожар. Погибли более 20 человек, ещё около 50 получили ранения.