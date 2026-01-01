Пять детей госпитализированы после атаки ВСУ в Херсонской области

Пятеро детей оказались среди тех, кого госпитализировали после атаки Вооружённых сил Украины на гостиницу и кафе в Херсонской области. Удар беспилотниками по объектам в населённом пункте Хорлы был нанесён в новогоднюю ночь. Актуальную информацию предоставил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
«По последней информации, госпитализированы 29 человек, среди них дети 2008, 2012, 2018, 2019 годов рождения», — сказал представитель власти, уточнив возраст пострадавших несовершеннолетних.
Он также сообщил, что большинство пострадавших находятся в Скадовской центральной районной больнице. Троих пациентов, как уточнил Василенко, отвезли для лечения в Чаплинскую ЦРБ.
Не менее 24 человек погибли и более 50 получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на кафе и гостиницу на побережье Чёрного моря в населённом пункте Хорлы. Киевский режим целенаправленно атаковал место, где мирные жители встречали Новый год.