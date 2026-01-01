Пять детей госпитализированы после атаки ВСУ в Херсонской области

Не менее 24 человек погибли и более 50 получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на кафе и гостиницу на побережье Чёрного моря в населённом пункте Хорлы. Киевский режим целенаправленно атаковал место, где мирные жители встречали Новый год.