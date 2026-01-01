Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять детей госпитализированы после атаки ВСУ в Херсонской области

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Василенко рассказал, что число госпитализированных после атаки ВСУ достигло 29 человек.

Источник: Комсомольская правда

Пятеро детей оказались среди тех, кого госпитализировали после атаки Вооружённых сил Украины на гостиницу и кафе в Херсонской области. Удар беспилотниками по объектам в населённом пункте Хорлы был нанесён в новогоднюю ночь. Актуальную информацию предоставил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«По последней информации, госпитализированы 29 человек, среди них дети 2008, 2012, 2018, 2019 годов рождения», — сказал представитель власти, уточнив возраст пострадавших несовершеннолетних.

Он также сообщил, что большинство пострадавших находятся в Скадовской центральной районной больнице. Троих пациентов, как уточнил Василенко, отвезли для лечения в Чаплинскую ЦРБ.

Не менее 24 человек погибли и более 50 получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на кафе и гостиницу на побережье Чёрного моря в населённом пункте Хорлы. Киевский режим целенаправленно атаковал место, где мирные жители встречали Новый год.