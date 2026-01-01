Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина обстреляла Курскую область в новогоднюю ночь

Даже в новогоднюю ночь обстрелы со стороны ВС Украины не прекратились. Под удар попал хутор Фонов Рыльского района Курской области. В результате прилетов повреждены оконные стекла в пяти домовладениях, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

ВСУ нанесли удар по Курской области в ночь на 1 января.

Даже в новогоднюю ночь обстрелы со стороны ВС Украины не прекратились. Под удар попал хутор Фонов Рыльского района Курской области. В результате прилетов повреждены оконные стекла в пяти домовладениях, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В результате прилетов повреждено остекление пяти домовладений. К счастью, никто не пострадал», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Отмечается, что ночью жителей поврежденных домов разместили у их родственников. Власти области пообещали им помощь в восстановлении жилья. Все повреждения будет зафиксированы специальной комиссией, после чего в кратчайшие сроки к работам приступят ремонтные бригады.

Сегодня ночью ВСУ также атаковали кафе и гостиница на побережье Черного моря в Хорлах (Херсонская область). В результате этого погибли около 24 человек, в том числе ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Также пострадали свыше 50 человек.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше