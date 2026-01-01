Украина обстреляла Курскую область в новогоднюю ночь

ВСУ нанесли удар по Курской области в ночь на 1 января.
Даже в новогоднюю ночь обстрелы со стороны ВС Украины не прекратились. Под удар попал хутор Фонов Рыльского района Курской области. В результате прилетов повреждены оконные стекла в пяти домовладениях, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«В результате прилетов повреждено остекление пяти домовладений. К счастью, никто не пострадал», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Отмечается, что ночью жителей поврежденных домов разместили у их родственников. Власти области пообещали им помощь в восстановлении жилья. Все повреждения будет зафиксированы специальной комиссией, после чего в кратчайшие сроки к работам приступят ремонтные бригады.
Сегодня ночью ВСУ также атаковали кафе и гостиница на побережье Черного моря в Хорлах (Херсонская область). В результате этого погибли около 24 человек, в том числе ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Также пострадали свыше 50 человек.