Украина обстреляла Курскую область в новогоднюю ночь

Сегодня ночью ВСУ также атаковали кафе и гостиница на побережье Черного моря в Хорлах (Херсонская область). В результате этого погибли около 24 человек, в том числе ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Также пострадали свыше 50 человек.