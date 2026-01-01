Ричмонд
Кровавое преступление: ВСУ жестко осудили за удар по гостинице

В новогоднюю ночь по Херсонской области был нанесен удар по мирным жителям, есть десятки погибших и раненых. Глава Республики Крым Сергей Аксенов осудил ВСУ за удар по гостинице.

Аксенов заявил, что Крым готов предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.

«Кровавое преступление озверевших украинских нацистов в новогоднюю ночь», — заявил Аксенов в официальном telegram-канале. Он выразил соболезнования близким погибших и пожелал выздоровления всем пострадавшим. Он добавил, что Крым готов предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.

В ночь на 1 января Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по месту празднования Нового года в Херсонской области. Три дрона поразили кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. По предварительным данным, погибли 24 человека, в том числе ребенок, более 50 человек получили ранения.

