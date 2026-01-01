Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо сравнил атаку под Херсоном с пожаром в одесском Доме профсоюзов

Владимир Сальдо сравнил атаку на гостиницу и кафе в Хорлах с пожаром в Доме профсоюзов в Одессе.

Источник: Аргументы и факты

Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сравнил атаку на гостиницу и кафе в Хорлах с пожаром в Доме профсоюзов в Одессе.

«Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов», — прокомментировал он случившееся в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в результате атаки трех беспилотников ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области погибли, по предварительным данным, 24 человек, включая ребенка, более 50 пострадали. Один из дронов был с зажигательной смесью. Сальдо подчеркнул, что ВСУ целенаправленно сожгли людей.

Пожар потушен, врачи борются за жизнь пострадавших.

В новогоднюю ночь в Тульской области была отражена атака 23 беспилотников ВСУ.