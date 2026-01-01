Журналист-иноагент Евгений Киселев заочно арестован в России

В 1990-х Евгений Киселев (объявлен иноагентом) работал ведущим НТВ, в 2000—2001 годах был гендиректором телеканала. В 2009 году журналист переехал на Украину. До 2016-го он работал на местном телеканале «Интер», после вел авторскую передачу на «Украине 24». В 2022 году он ушел с телевидения.