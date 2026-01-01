Ричмонд
Жители Воронежа и области нарушили запрет на пиротехнику в новогоднюю ночь

Противозаконные взрывы петард и фейерверков могут обернуться крупными штрафами.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на запрет и в целом неспокойную оперативную обстановку, жители Воронежской области запускали салюты в новогоднюю ночь. К примеру, в районе Пивзавода в областном центре аккурат после боя курантов на протяжении получаса не прекращались залпы. По аналогии местные беспредельщики действовали и в ЖК Крымский квартал.

Также нежелание соблюдать запрет на запуск салютов и фейерверков продемонстрировали жители Острогожского района — как самого муниципального центра, так и села Терновое.

Напомним, что согласно статье 24.9 регионального закона об административных правонарушениях, игнорирование решений антитеррористической комиссии может обернуться штрафом до 300 тысяч рублей.