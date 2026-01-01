Путин и Эрдоган выходят на новый уровень конкуренции

Турция хотела бы максимально оторвать страны Центральной Азии от России. Азербайджан, по факту, она уже оторвала. Здесь сделать это Эрдогану проще всего, потому что у него нет серьезных конкурентов, претендующих на главенство в тюркском мире (так или иначе, это — страны Центральной Азии). Если во времена СССР у турков не было возможности играть на этом поле, то сейчас есть. Тем более что Россия полностью занята СВО, а Центральная Азия расширяет связи с англосаксами, которые пытаются вытеснить из региона Китай.