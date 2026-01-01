Путин и Эрдоган выходят на новый уровень конкуренции

Россия и Турция выходят на новый уровень конкуренции — военных союзов.
Россия 1 января 2026 года приняла председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. О приоритетах Москвы президент Владимир Путин рассказал коллегам на ноябрьском саммите в Бишкеке. Все они направлены на укрепление ОДКБ. Но эксперты отмечают активизацию Турции в Закавказье и в Центральной Азии: Анкара надеется объединить тюрков и усилить влияние в регионе — не просто экономическое или политическое, а военное. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган решил сыграть на российском поле.
Принимая председательство в ОДКБ, президент Путин подчеркнул, что Россия «будет делать все, что касается укрепления организации». Он назвал приоритеты Москвы на 2026 год — укрепление обороноспособности ОДКБ, согласование политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия. При этом до сих пор остается неясной позиция Армении, которая так и находится в «замороженном» состоянии: премьер-министр Никол Пашинян и о выходе из Организации не заявляет, и участия в ее работе не принимает.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян до сих пор не решил — нужна его стране ОДКБ или нет.
Вместе с тем в СМИ все чаще появляются сообщения о планах Турции не просто объединить тюркские страны Закавказья и Центральной Азии в Организацию тюркских государств (ОТГ), а еще и создать полноценный военный союз — так называемую Туранскую армию, своего рода турецкую НАТО. Эту идею всецело поддерживает лидер Азербайджана Ильхам Алиев.
Планы президента Турции Эрдогана сформировать военный союз с Арменией, Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном (большинство из этих стран — члены ОДКБ), оценили аналитики. Они объяснили URA.RU, стоит ли ожидать усиления военно-политического влияния Турции в ЦА и в Закавказье, и есть ли угроза в этом ОДКБ и России.
Аналитик Белорусского института Ольга Лазоркина:
В Центральной Азии Турция активно и содержательно заявляла о себе еще в 1990-е годы. Тогда предложение Анкары заключалось в культурно-гуманитарном сотрудничестве. Однако эта попытка оказалась неудачной, потому что страны Центральной Азии и Закавказья пошли по пути национального суверенитета.
Чтобы состоялось военно-стратегическое сотрудничество, о котором идет речь сейчас, должно произойти делегирование части суверенитета. У нас в регионе к этому никто не готов.
Вспомните попытку госпереворота в Казахстане в январе 2022 года: Астана обратилась к ОДКБ, которой доверяет и в которой прописаны понятные механизмы реагирования. В предложении о военно-стратегическом партнерстве со стороны Турции понятных механизмов мы не видим. А просто так приглашать кого-то для решения внутренних проблем — на это никто не пойдет. Тем более в Центральной Азии, где дорожат своим имиджем и суверенитетом.
В январе 2022 года Россия и ОДКБ спасли Казахстан от госпереворота.
Но эпоха глобального кризиса диктует свои правила поведения и новую реальность. Сейчас — эпоха предложения. Турция предлагает свои форматы обеспечения безопасности — именно то, на что есть запрос в регионе: безопасность в экономической, культурной, электоральной, политической сферах.
Поэтому угроза российским интересам, интересам ОДКБ из-за продвижения турецких предложений просматривается. Хотя одномоментно они не будут формализованы и поддержаны всеми участниками — эти предложения нужно еще проработать.
ОДКБ важно не упустить начала процесса, потому что турецкое предложение является конкурентным.
В связи с этим работу ОДКБ будут пересматривать. Организация должна перестать быть сугубо военно-политическим блоком, потому что турецкое предложение касается не только оборонной сферы, но и экономики, общих идей, религии. И, кстати, НАТО развивается по этому же пути. ОДКБ нужно поспевать за трендами. Вместе с тем все осознают, что именно ОДКБ лучше всех в регионе понимает все нюансы безопасности.
Руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов:
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мечтает создать собственную — тюркскую — НАТО.
Турция хотела бы максимально оторвать страны Центральной Азии от России. Азербайджан, по факту, она уже оторвала. Здесь сделать это Эрдогану проще всего, потому что у него нет серьезных конкурентов, претендующих на главенство в тюркском мире (так или иначе, это — страны Центральной Азии). Если во времена СССР у турков не было возможности играть на этом поле, то сейчас есть. Тем более что Россия полностью занята СВО, а Центральная Азия расширяет связи с англосаксами, которые пытаются вытеснить из региона Китай.
Эрдогану все карты в руки, а англосаксы ему будут подыгрывать, чтобы уменьшить влияние и России, и Китая. Поэтому «добро» на создание турецкой НАТО Эрдогану дадут.
Цель Эрдогана — создать противовес не только ОДКБ (Туранская армия), но и ЕАЭС (Организация тюркских государств). Но надо учесть, что страны Центральной Азии дорожат своей расширенной многовекторностью: они пускают к себе и англосаксов, и китайцев, и Россию, и турок. Эти страны заинтересованы в балансе интересов, а не в том, чтобы какая-то из сторон резко усилилась.
ОДКБ, где Россия играет ключевую роль, остается главным оборонным союзом на постсоветском пространстве.
Если всерьез встанет вопрос о создании Турцией военного блока (Туранской армии) и странам Центральной Азии и Армении будет предложено в него войти, это будет противоречить основам ОДКБ. Член ОДКБ не может быть ни членом НАТО, ни членом потенциального туранского военного союза, ни какого-либо иного.
Другое дело — отдельные страны могут заключать договоры о военном и военно-техническом сотрудничестве с той же Турцией. В ОДКБ нет ограничений на покупку вооружений у стран, не входящих в организацию.
Этим наши союзники активно пользуются. В связи с чем есть определенный риск, что они смогут потеснить Россию в плане военно-технического сотрудничества.
До тех пор, пока существует ОДКБ, никакой серьезной Туранской армии не будет. Пока есть ОДКБ, в которой фактически верховодит Россия, страны Центральной Азии это устраивает. Тот же президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекрасно понимает, что если бы не ОДКБ в 2022 году, его сейчас не было бы у власти, а возможно, и в живых. И прекрасно понимает, что никакая Турция, никакой коллективный Запад за него бы не вступились бы.