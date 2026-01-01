Ричмонд
«Больницы переполнены»: В Швейцарии произошел взрыв, число раненых и погибших уточняется

В Швейцарии на горнолыжном курорте произошёл взрыв, есть погибшие.

На швейцарском горнолыжном курорте в новогоднюю ночь случилось ЧП, в котором погибли несколько человек. Происшествие случилось в баре Constellation на Кран-Монтане. Об этом сообщает телеканал RTS, ссылаясь на власти и правоохранительные органы.

«Произошел взрыв неизвестного происхождения. Есть несколько раненых и несколько погибших», — рассказали телеканалу в кантональной полиции.

При этом в СМИ отмечают, что взрывов могло быть несколько, источник был в подвале. По предварительным данным, причиной стал несчастный случай при обращении с пиротехникой. Бар мог вместить до 400 человек.

«Врач из Rega сообщил, что больницы во франкоязычной Швейцарии переполнены пострадавшими от ожогов. Этот медицинский работник обратился к общественности: “Проявите солидарность, избегая рискованных действий 1 января”», — сообщает RTS.

В Новосибирске в новогоднюю ночь после пожара попала в больницу пенсионерка. Однако причиной ЧП стали не фейерверки.