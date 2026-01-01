Ричмонд
В Ростовской области за сутки произошло 13 пожаров

Донские спасатели в минувшие сутки боролись с огнем и выезжали на 8 ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области последний день года выдался напряженным для сотрудников экстренной службы. В минувшие сутки, 31 декабря, спасатели ликвидировали 13 пожаров, все они имели техногенный характер. В результате один человек погиб, двоих удалось спасти.

Также сотрудники регионального МЧС привлекались к ликвидации последствий восьми аварий. В целом же пожарно-спасательные подразделения на различные ЧП выезжали 45 раз.

— В работе были задействованы 160 человек и 40 спецмашин, — сказали в областном МЧС.

