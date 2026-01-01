Минимум 24 человека погибли при ударе ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах под Херсоном

Украинская армия в ночь на четверг, 1 января, тремя дронами ударила по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Погибли минимум 24 мирных жителя, в том числе один ребенок. Еще более 50 человек пострадали. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам губернатора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Это произошло почти под бой курантов.
Некоторые гражданские сгорели заживо в мощнейшем пожаре. Огонь удалось потушить только под утро. Сейчас врачи борются за жизни пострадавших.
— Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов. Херсонщина скорбит вместе с семьями погибших. Вся необходимая поддержка будет оказана, — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко добавила, что по факту этого удара украинской армии было возбуждено уголовное дело.
— Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
Кроме того, 30 декабря дрон ВСУ убил женщину, которая ехала в автомобиле на участке дороги Грушевка — Пятницкое Волоконовского округа Белгородской области.