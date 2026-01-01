Минимум 24 человека погибли при ударе ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах под Херсоном

Украинская армия в ночь на четверг, 1 января, тремя дронами ударила по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Погибли минимум 24 мирных жителя, в том числе один ребенок. Еще более 50 человек пострадали. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.