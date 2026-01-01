Как встретили Новый год жители ХМАО: хроники происшествий

Новогодняя ночь в ХМАО прошла без серьезных происшествий.
В ХМАО ночь и утро 1 января выдались относительно спокойными. Крупных ЧП в регионе нет, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«В целом, достаточно спокойно прошло. Накануне был пожар в частном доме в Нижневартовске, мужчину спасти не удалось. И в Нефтеюганске жители попытались запустить салют прямо в квартире», — отметил инсайдер.
Сообщения о пожаре в Нижневартовске местные спасатели опубликовали поздним вечером 31 декабря. О попытке запуска салюта в жилом доме сообщают местные паблики Нефтеюганска — по словам авторов, это произошло в 14 микрорайоне города. Утром 1 января в соцсетях больше всего сообщений о пропавших домашних животных, сорвавшихся на улице с поводка во время салютов. Двух собак позже нашли случайные прохожие, пишут группы ЧП Нижневартовска.
В пресс-службе УМВД уточнили, что пока официальных данных о происшествиях нет. Подробности ожидаются позже.