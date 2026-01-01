Силы ПВО сбили 168 дронов ВСУ над Россией в новогоднюю ночь

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 168 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России прошедшей ночью. Об этом в четверг, 1 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По словам представителей ведомства, 61 беспилотник уничтожили над Брянской областью, 23 — над Тульской, семь — над Калужской, 25 — над Краснодарским краем, 24 — над акваторией Азовского моря, 16 — над Крымом, 12 — над Московским регионом.
— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Украинская армия в новогоднюю ночь также ударила по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах под Херсоном. Погибли минимум 24 мирных жителя, в том числе один ребенок. Еще более 50 человек пострадали.