В базу «Миротворца»* внесли шесть детей

Несколько детей из Украины и России внесли в базу «Миротворца»*
Шесть несовершеннолетних были внесены вечером 31 декабря в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»* (признан в РФ экстремистским сайтом). На это указывают сведения ресурса, с которыми ознакомились журналисты.
«Им (детям — прим. URA.RU) вменяется в вину сознательное нарушение государственной границы и покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», — передает ТАСС. Согласно опубликованной информации, все внесенные в список лица родились в период с 2010 по 2022 год. В числе указанных несовершеннолетних значатся, в частности, граждане России и Украины.
Ранее, 9 и 10 декабря 2025 года, в базу «Миротворца» внесли данные 25 детей в возрасте от трех до девяти лет, указав те же формулировки о «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательном нарушении госграницы». До этого на сайте неоднократно размещались данные детей в возрасте от двух до 17 лет.
*Миротворец — признан в РФ экстремистким.