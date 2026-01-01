В базу «Миротворца»* внесли шесть детей

Ранее, 9 и 10 декабря 2025 года, в базу «Миротворца» внесли данные 25 детей в возрасте от трех до девяти лет, указав те же формулировки о «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательном нарушении госграницы». До этого на сайте неоднократно размещались данные детей в возрасте от двух до 17 лет.