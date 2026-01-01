В Минске бесправник угнал авто, которое ремонтировал, попал на нем в ДТП и сбежал на вечеринку, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Все это выяснилось в ходе разбирательства по факту ДТП в местном проезде у дома № 54 по улице Ангарской, где Volkswagen столкнулся с Kia. Правда, 36-летнего водителя немецкого авто сотрудники ГАИ Заводского района Минска на месте аварии не нашли — он оттуда скрылся.
После скорого задержания выяснилось, что мужчина был ранее лишен прав за нетрезвое вождение. А еще, что машина не его — она была передана фигуранту для ремонта. Наконец, после того, как Volkswagen угодил в ДТП, водитель покинул место аварии, поехав в компанию знакомых. Назвали в ГАИ и результат медицинского освидетельствования:
«В выдыхаемом воздухе нарушителя выявлено более 2,8 промилле алкоголя».
Также сообщается, что и без того бесправник лишен права управления транспортом на пять лет. Еще он привлечен к административной ответственности — штраф 200 базовых величин. А угон авто будет стоить мужчине уголовного дела.
