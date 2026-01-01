СК завел дело о теракте после удара ВСУ по кафе в Хорлах

Следственный комитет РФ завел уголовное дело о теракте после удара беспилотников ВСУ в новогоднюю ночь по кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области. Об этом 1 января сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Уже известно о гибели более 20 человек. Большое количество людей были ранены.
«По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ “Террористический акт”», — подчеркнула Петренко, слова которой приводятся в официальном Telegram-канале СКР.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и причастных к теракту лиц.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что беспилотники ВСУ ударили по кафе и гостинице в Хорлах, где люди праздновали Новый год. По его словам, дроны атаковали здания почти под бой курантов. Один из украинских БПЛА был с зажигательной смесью.
Сальдо сравнил эту атаку ВСУ с устроенной Киевом трагедией в одесском Доме профсоюзов.