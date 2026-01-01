Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК завел дело о теракте после удара ВСУ по кафе в Хорлах

Следком РФ устанавливает лиц, причастных к теракту в херсонском селе Хорлы.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет РФ завел уголовное дело о теракте после удара беспилотников ВСУ в новогоднюю ночь по кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области. Об этом 1 января сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уже известно о гибели более 20 человек. Большое количество людей были ранены.

«По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ “Террористический акт”», — подчеркнула Петренко, слова которой приводятся в официальном Telegram-канале СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и причастных к теракту лиц.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что беспилотники ВСУ ударили по кафе и гостинице в Хорлах, где люди праздновали Новый год. По его словам, дроны атаковали здания почти под бой курантов. Один из украинских БПЛА был с зажигательной смесью.

Сальдо сравнил эту атаку ВСУ с устроенной Киевом трагедией в одесском Доме профсоюзов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше