На швейцарском курорте Кран-Монтана произошёл взрыв в кафе, есть погибшие

Ранее сообщалось, что в Новый год в прибрежном населённом пункте Хорлы Херсонской области беспилотники нанесли удары по зданию кафе и гостинице. В результате атаки погибло 24 человека, более 50 получили ранения. Один из дронов нёс зажигательную смесь, а перед атакой в районе работал разведывательный беспилотник. Пожарные завершили ликвидацию возгорания только под утро, пострадавших доставили в медицинские учреждения. Власти региона заявили о готовности оказать поддержку семьям погибших и всем пострадавшим. СК РФ возбудил уголовное дело.