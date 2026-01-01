Ричмонд
На швейцарском курорте Кран-Монтана произошёл взрыв в кафе, есть погибшие

В кафе на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана произошёл взрыв неизвестного происхождения. Об этом сообщили в полиции кантона Валлис, пишет AFP. Представитель правоохранительных органов уточнил, что в результате инцидента несколько человек погибли, ещё несколько получили ранения, точные цифры и подробности пока не раскрываются.

По информации местных СМИ, после взрыва в баре-лаунже Le Constellation возник пожар. По данным издания Blick, пострадали десятки человек, а возможной причиной взрыва могли стать пиротехнические изделия.

Ранее сообщалось, что в Новый год в прибрежном населённом пункте Хорлы Херсонской области беспилотники нанесли удары по зданию кафе и гостинице. В результате атаки погибло 24 человека, более 50 получили ранения. Один из дронов нёс зажигательную смесь, а перед атакой в районе работал разведывательный беспилотник. Пожарные завершили ликвидацию возгорания только под утро, пострадавших доставили в медицинские учреждения. Власти региона заявили о готовности оказать поддержку семьям погибших и всем пострадавшим. СК РФ возбудил уголовное дело.

