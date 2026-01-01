Жители Башкирии едва не сгорели заживо в новогоднюю ночь: поход в баню обернулся сущим кошмаром

Около четырех часов утра в Центр обработки вызовов «Системы-112» поступило сообщение о возгорании в контейнерной бане в деревне Шмидтово. На место происшествия прибыли пожарные расчеты Госкомитета по ЧС и МЧС. Спасатели потушили огонь, а двух пострадавших мужчин 32 и 35 лет срочно доставили в медицинское учреждение Уфы. У них диагностировали ожоги различной степени тяжести.