Жители Башкирии едва не сгорели заживо в новогоднюю ночь: поход в баню обернулся сущим кошмаром

Жители Башкирии пострадали при попытке растопить баню газовой горелкой.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 1 января, в Уфимском районе Башкирии произошел пожар, в результате которого серьезно пострадали двое братьев. Об этом рассказала председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Около четырех часов утра в Центр обработки вызовов «Системы-112» поступило сообщение о возгорании в контейнерной бане в деревне Шмидтово. На место происшествия прибыли пожарные расчеты Госкомитета по ЧС и МЧС. Спасатели потушили огонь, а двух пострадавших мужчин 32 и 35 лет срочно доставили в медицинское учреждение Уфы. У них диагностировали ожоги различной степени тяжести.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стала попытка растопить баню с помощью газовой горелки.

Кирилл Первов призвал жителей республики строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании нагревательных приборов и печного оборудования, особенно в праздничные дни, и беречь себя и своих близких.

