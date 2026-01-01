Ричмонд
Милиция рассказала о похищении 18-летней девушки в Слуцком районе — дошло до погони и стрельбы

Похититель 18-летней девушки под Слуцком был остановлен с погоней и стрельбой.

Источник: Комсомольская правда

Милиция рассказала о похищении 18-летней девушки в Слуцком районе, сообщает УВД Миноблисполкома. Дошло до погони и стрельбы, чтобы остановить машину подозреваемого.

О том, что неизвестный мужчина насильно посадил в машину и увез 18-летнюю девушку, сообщил в милицию житель Слуцкого района.

Выехавший на место наряд местного РОВД недалеко от агрогородка Лучники подал сигнал об остановке похожему по описанию Opel. Но водитель авто не остановился и продолжил движение, началась погоня.

«Когда подозреваемый замедлился, похищенной удалось вырваться. Ее усадили в служебное авто и продолжили преследование», — рассказали в УВД.

Водитель не раз не подчинился законным требованиям милиционеров об остановке. Поскольку он создавал при движении реальную угрозу жизни и здоровью других граждан было решено использовать оружие.

«За рулем оказался 32-летний ранее неоднократно судимый местный житель, который вел себя неадекватно (предварительно, под воздействием психоактивных веществ). Он задержан и водворен в ИВС, биологические образцы отправлены на экспертизу», — сказали в милиции Минщины.

А следователи возбудили уголовное дело за похищение человека.

Ранее мы писали, что в Минске бесправник угнал авто, которое ремонтировал, попал на нем в ДТП и сбежал на вечеринку.