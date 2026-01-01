В Ростовской области из-за пиротехники в новогоднюю ночь сгорел дом

В хуторе Ленинакан Мясниковского района Ростовской области в ночь с 31 декабря на 1 января случился серьезный пожар. Об этом в местных пабликах рассказали свидетели происшествия. По словам жителей частного сектора, причиной несчастья стало нарушение запрета на запуск фейерверков и салютов.