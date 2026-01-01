Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области из-за пиротехники в новогоднюю ночь сгорел дом

Очевидцы сообщили, что жители хутора под Ростовом лишились дома из-за пожара.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Ленинакан Мясниковского района Ростовской области в ночь с 31 декабря на 1 января случился серьезный пожар. Об этом в местных пабликах рассказали свидетели происшествия. По словам жителей частного сектора, причиной несчастья стало нарушение запрета на запуск фейерверков и салютов.

Свидетели говорят, что на дом упало пиротехническое изделие, в результате строение загорелось в считанные минуты. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Информацию о ЧП разместили в социальных сетях. Люди активно комментируют пост. Многие сочувствуют погорельцам.

— Остаться без крыши над головой — это беда, — написал один из пользователей.

— Ужас, сочувствую погорельцам. Но разве можно запускать пиротехнику вблизи с домами? — сказал еще один подписчик паблика.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в минувшие сутки донские спасатели боролись с 13 пожарами. Все они носили техногенный характер.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростовской области во время пожаров погибли два человека.

За сутки в Ростовской области потушили 10 пожаров и устранили последствия 10 аварий.