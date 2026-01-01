В Ростовской области из-за пиротехники в новогоднюю ночь сгорел дом

В хуторе Ленинакан Мясниковского района Ростовской области в ночь с 31 декабря на 1 января случился серьезный пожар. Об этом в местных пабликах рассказали свидетели происшествия. По словам жителей частного сектора, причиной несчастья стало нарушение запрета на запуск фейерверков и салютов.
Свидетели говорят, что на дом упало пиротехническое изделие, в результате строение загорелось в считанные минуты. По предварительным данным, погибших и раненых нет.
Информацию о ЧП разместили в социальных сетях. Люди активно комментируют пост. Многие сочувствуют погорельцам.
— Остаться без крыши над головой — это беда, — написал один из пользователей.
— Ужас, сочувствую погорельцам. Но разве можно запускать пиротехнику вблизи с домами? — сказал еще один подписчик паблика.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в минувшие сутки донские спасатели боролись с 13 пожарами. Все они носили техногенный характер.
