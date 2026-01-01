В Челябинской области ищут водителя, пропавшего на трассе 31 декабря

На Южном Урале ищут водителя, пропавшего на трассе 31 декабря 2025 года. Мужчина в 11 часов утра выехал из Челябинска в сторону села Инзер в Республике Башкортостан, позже автомобиль видели у ж/д переезда в Катав-Ивановске. С тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд добровольцев «ЛЕГИОН СПАС74».