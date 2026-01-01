В Челябинской области ищут водителя, пропавшего на трассе 31 декабря

На Южном Урале ищут водителя, пропавшего на трассе 31 декабря 2025 года. Мужчина в 11 часов утра выехал из Челябинска в сторону села Инзер в Республике Башкортостан, позже автомобиль видели у ж/д переезда в Катав-Ивановске. С тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд добровольцев «ЛЕГИОН СПАС74».
Пропавшего зовут Владислав Бельгер. Рост 165 сантиметров, плотного телосложения, на лице щетина. Находился за рулём автомобиля Geely Monjaro чёрного цвета.
Информацию можно сообщить по телефону