Игорь Кобзев: 10 пожаров произошло во время празднования Нового года в Приангарье

Запуск петарды с балкона привел к пожару в многоэтажке Ангарска.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 1 января. За минувшие сутки в Иркутской области произошло 15 пожаров, из них 10 — во время празднования Нового года. Это отметили на ежедневном заседании оперативного штаба, который провел первый заместитель председателя правительства области Андрей Соковиков.

Как сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+) «Кобзевнасвязи», причина пожара в Ангарске — неудачный запуск петарды. Это делали с балкона, нарушая правила безопасности при использовании пиротехники.

Напомним, в 19-м микрорайоне Ангарска из-за фейерверка произошел пожар на балконе на четвертом этаже многоэтажки сегодня ночью. К моменту прибытия спасателей из задымленного подъезда спаслись 10 человек.