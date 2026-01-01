Игорь Кобзев: 10 пожаров произошло во время празднования Нового года в Приангарье

IrkutskMedia, 1 января. За минувшие сутки в Иркутской области произошло 15 пожаров, из них 10 — во время празднования Нового года. Это отметили на ежедневном заседании оперативного штаба, который провел первый заместитель председателя правительства области Андрей Соковиков.