В Башкирии спасатели вытащили из горящих домов двух мужчин

Оба получили отравление продуктами горения.

Две человеческие жизни спасли пожарные МЧС России в ночь на 1 января 2026 года. В первом случае загорелся бревенчатый дом в селе Янгискаин Гафурийского района Башкирии. С пламенем боролась добровольная пожарная команда местного сельсовета. Из дома вывели 28-летнего мужчину. Медики установили, что пострадавший получил «отравление продуктами горения», но госпитализация ему не понадобилась.

Второй подобный случай произошел в Стерлитамаке. На улице Худайбердина загорелась квартира на восьмом этаже. 11 спасателей прибыли на вызов и по лестничным маршам эвакуировали 11 человек, в том числе двое детей.

«Спасен 48 летний хозяин квартиры и был передан медикам с диагнозом “отравление продуктами горения”, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.