В Башкирии спасатели вытащили из горящих домов двух мужчин

Две человеческие жизни спасли пожарные МЧС России в ночь на 1 января 2026 года. В первом случае загорелся бревенчатый дом в селе Янгискаин Гафурийского района Башкирии. С пламенем боролась добровольная пожарная команда местного сельсовета. Из дома вывели 28-летнего мужчину. Медики установили, что пострадавший получил «отравление продуктами горения», но госпитализация ему не понадобилась.