Две легковушки столкнулись в Новый год на автодороге Кириши-Смолино

К сожалению, в праздники не обходится без аварий на дороге. 31 декабря ДТП произошло на 11-м километре автодороги Кириши-Смолино (Киришский район). Там врезались друг в друга два легковых автомобиля, двигающиеся в попутном направлении. Один из водителей потом еще наехал на упавшее на дорогу дерево. Отметим, что под Новый год регион засыпало снегом и вдарили сильные морозы до — 16 градусов.
— В результате аварии пострадали два человека, — сообщили в пресс-службе МЧС Ленинградской области.
В министерстве также сообщили, что последствия ДТП удалось быстро ликвидировать. К месту происшествия выехала автоцистерна пожарно-спасательной части, расчет оперативно провел работу по оказанию первой помощи, обезопасил технику, отключив аккумуляторные батареи обоих автомобилей, и организовал буксировку разбитых авто с проезжей части, чтобы те мешали движению.