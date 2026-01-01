Две легковушки столкнулись в Новый год на автодороге Кириши-Смолино

К сожалению, в праздники не обходится без аварий на дороге. 31 декабря ДТП произошло на 11-м километре автодороги Кириши-Смолино (Киришский район). Там врезались друг в друга два легковых автомобиля, двигающиеся в попутном направлении. Один из водителей потом еще наехал на упавшее на дорогу дерево. Отметим, что под Новый год регион засыпало снегом и вдарили сильные морозы до — 16 градусов.