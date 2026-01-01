Два пожара в Башкирии в канун Нового года: пострадали два человека

Вчера вечером, 31 декабря, в Башкирии произошли два пожара. Подробности рассказала пресс-служба МЧС республики.
Первый инцидент случился в 21:25 в селе Янгискаин Гафурийского района. В бревенчатом доме на улице Советской произошло возгорание, в результате которого было повреждено домашнее имущество на площади четырех квадратных метров. Местные жители до прибытия пожарных успели вывести из горящего строения 28-летнего парня. Его передали медикам, которые диагностировали у него «отравление продуктами горения». Молодой человек от госпитализации отказался. Огонь потушили силами добровольной пожарной команды Янгискаинского сельсовета.
Спустя менее часа пожар вспыхнул в Стерлитамаке на улице Худайбердина. В квартире на восьмом этаже жилого дома загорелось домашнее имущество. Пожарные расчеты МЧС и Госкомитета по ЧС, прибывшие на место, по лестничным маршам эвакуировали 11 человек, включая двоих детей. Также из опасной зоны вывели 48-летний хозяин квартиры, его передали бригаде скорой помощи с тем же диагнозом — отравление продуктами горения.
Причины обоих пожаров в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС.
