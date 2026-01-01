Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области два автомобиля столкнулись при выезде с дороги

По предварительным данным, водитель Nissan не уступила дорогу ВАЗу, в результате пострадали двое, включая ребёнка.

Источник: Комсомольская правда

1 января в Татарском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Ниссан» и водитель автомобиля «ВАЗ». Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.

Инцидент случился около 13:00 на автодороге К-31. По данным ГАИ, 53-летняя женщина за рулём Nissan при выезде со стороны села Киевка на главную дорогу не уступила преимущество автомобилю ВАЗ 2110.

В результате столкновения пострадали 33-летний водитель ВАЗа и несовершеннолетний пассажир иномарки.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все детали аварии.