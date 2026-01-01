В Новосибирской области два автомобиля столкнулись при выезде с дороги

1 января в Татарском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Ниссан» и водитель автомобиля «ВАЗ». Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.
Инцидент случился около 13:00 на автодороге К-31. По данным ГАИ, 53-летняя женщина за рулём Nissan при выезде со стороны села Киевка на главную дорогу не уступила преимущество автомобилю ВАЗ 2110.
В результате столкновения пострадали 33-летний водитель ВАЗа и несовершеннолетний пассажир иномарки.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все детали аварии.