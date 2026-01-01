Ричмонд
В Германии два подростка погибли из-за самодельных фейерверков

БЕРЛИН, 1 янв — РИА Новости. Два 18-летних подростка погибли в новогоднюю ночь в результате использования самодельных фейерверков в немецком городе Билефельд, по всей Германии зафиксированы десятки серьезных травм, полученных из-за неосторожного обращения с пиротехникой, передает агентство DPA.

Источник: РИА "Новости"

«Два случая смерти произошли в Билефельде… 18-летние парни зажгли самодельные фейерверки в разных районах города», — говорится в материале агентства.

Как сообщает DPA, один молодой человек погиб на детской площадке, другого доставили в больницу, где была констатирована его смерть.

Многочисленные травмы в результате использования пиротехники немцы получили в новогоднюю ночь и в других городах Германии. Так, клиника травматологии в берлинском районе Марцан сообщила о 25 пациентах с тяжелыми травмами рук, включая частичную или полную ампутацию пальцев или других частей руки. Среди пострадавших оказались восемь детей.

По данным агентства, в Лейпциге 16-летняя девушка получила тяжелые травмы руки при попытке зажечь петарду, запрещенную в Германии. Недалеко от Ростока 14-летний подросток лишился левой руки в результате взрыва фейерверка.

Общее количество пострадавших из-за неосторожного обращения с пиротехникой в ФРГ на данный момент неизвестно. В прошлом году жертвами фейерверков в новогоднюю ночь стали пять человек.