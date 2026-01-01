В Германии два подростка погибли из-за самодельных фейерверков

Многочисленные травмы в результате использования пиротехники немцы получили в новогоднюю ночь и в других городах Германии. Так, клиника травматологии в берлинском районе Марцан сообщила о 25 пациентах с тяжелыми травмами рук, включая частичную или полную ампутацию пальцев или других частей руки. Среди пострадавших оказались восемь детей.