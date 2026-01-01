В минздраве сказали, сколько омичей пострадали в новогоднюю ночь

Не обошлось без травм, характерных для праздников. Двое омичей пострадали при запуске пиротехники — их с травмами глаз доставили в офтальмологическую больницу. Еще трое взрослых попали в стационары с переохлаждением, а восемь человек получили отравление алкоголем.