В минздраве сказали, сколько омичей пострадали в новогоднюю ночь

В министерстве здравоохранения Омской области подвели итоги новогодней ночи. Бригады скорой помощи выезжали на вызовы 1054 раза, а госпитализация потребовалась 375 пациентам.
Не обошлось без травм, характерных для праздников. Двое омичей пострадали при запуске пиротехники — их с травмами глаз доставили в офтальмологическую больницу. Еще трое взрослых попали в стационары с переохлаждением, а восемь человек получили отравление алкоголем.
Всего за сутки различные травмы получили 184 жителя региона, среди которых 28 детей. В больницах с повреждениями оказались 127 взрослых и 22 ребенка.
Кроме того, медики 10 раз выезжали на места ДТП. В авариях пострадали 13 человек, в том числе четверо детей. Пятерым участникам дорожных происшествий понадобилась госпитализация.