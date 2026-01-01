Ричмонд
В минздраве сказали, сколько омичей пострадали в новогоднюю ночь

Медики выезжали на вызовы больше тысячи раз.

Источник: Соцсети

В министерстве здравоохранения Омской области подвели итоги новогодней ночи. Бригады скорой помощи выезжали на вызовы 1054 раза, а госпитализация потребовалась 375 пациентам.

Не обошлось без травм, характерных для праздников. Двое омичей пострадали при запуске пиротехники — их с травмами глаз доставили в офтальмологическую больницу. Еще трое взрослых попали в стационары с переохлаждением, а восемь человек получили отравление алкоголем.

Всего за сутки различные травмы получили 184 жителя региона, среди которых 28 детей. В больницах с повреждениями оказались 127 взрослых и 22 ребенка.

Кроме того, медики 10 раз выезжали на места ДТП. В авариях пострадали 13 человек, в том числе четверо детей. Пятерым участникам дорожных происшествий понадобилась госпитализация.