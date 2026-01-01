В Альметьевске во время пожара в пятиэтажке пострадал один человек

В результате пожара в пятиэтажном жилом доме на проспекте Строителей в Альметьевскепострадал один человек. Возгорание, охватившее мебель и телевизор, произошло вечером в комнате на втором этаже, после чего началось интенсивное задымление подъезда.
Благодаря оперативным действиям пожарных, серьезных жертв удалось избежать. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались семь человек. Еще троих жильцов, оказавшихся в задымленной ловушке, спасли звенья газодымозащитников, выведя их на улицу с использованием специальных дыхательных масок.
Единственным пострадавшим стал 53-летний хозяин квартиры, где и начался пожар. Мужчина с диагнозом «отравление продуктами горения» был экстренно госпитализирован в Альметьевскую центральную районную больницу. Площадь возгорания составила два квадратных метра.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщает МЧС Татарстана.