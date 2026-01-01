В Ростовской области пенсионер погиб в пожаре в канун Нового года

В станице Вешенской Шолоховского района Ростовской области произошла большая трагедия. 31 декабря загорелся частный дом. К сожалению, спастись хозяину не удалось. 66-летний мужчина погиб.
— Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали огонь на 20 квадратных метрах. Обстоятельства и причину ЧП установят дознаватели ведомства, — сказали в региональном ведомстве.
Ранее «Комсомольская правда- Ростов-на-Дону» сообщала, что в одном из хуторов, расположенном в Мясниковском районе, из-за использования пиротехники сгорел частный дом. Погибших и раненых нет.
