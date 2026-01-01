Ричмонд
Пожар в частном доме потушили во Владивостоке

Горела веранда на улице Калинина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем во Владивостоке загорелся частный двухквартирный дом на улице Калинина. Пожарные ликвидировали возгорание на площади около 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Сотрудники МЧС России приехали на место через шесть минут после сообщения о пожаре. К моменту их прибытия веранда одной из квартир была охвачена ярким пламенем.

Пожарные быстро ликвидировали открытое горение. После этого провели разборку и проливку поврежденных конструкций. В тушении было задействовано шесть единиц техники и 24 человека личного состава.

В 17:14 пожар полностью потушили. Люди не пострадали. Сейчас специалисты устанавливают точную причину возгорания и определяют окончательный размер ущерба.