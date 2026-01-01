В Ростове ребенок получил травмы из-за петарды, залетевшей в форточку

В Донской столице из-за использования пиротехнических изделий в новогоднюю ночь произошел несчастный случай. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Ростова Александр Скрябин.
По его словам, в Первомайском районе города петарда случайно попала в квартиру через открытую форточку.
В результате пострадал находившийся в комнате ребенок. Его срочно доставили в травмпункт больницы № 20, врачи оперативно оказали помощь юному пациенту.
— Его жизнь — вне опасности. Поручил проанализировать произошедшее и принять меры по недопущению подобных ситуаций в будущем. Напомню, в области действует запрет на использование пиротехники, — прокомментировал глава Ростова Александр Скрябин.
