52-летний новосибирец погиб в пожаре в новогоднюю ночь

МЧС России в связи с печальным происшествием в очередной раз напоминает жителям о необходимости соблюдения простых правил пожарной безопасности. К ним относятся отказ от курения в помещениях, использование только исправных печей и электроприборов, запрет на зарядку устройств в ночное время, контроль за состоянием электропроводки, а также установка в доме пожарных извещателей и огнетушителей.