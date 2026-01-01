52-летний новосибирец погиб в пожаре в новогоднюю ночь

Сводка за прошедшие сутки от спасателей Новосибирской области носит тревожный характер. Всего было потушено 11 пожаров, причём один из них стал роковым. В Коченёвском районе 31 декабря в 23:38 загорелся частный жилой дом. К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнём.
Огонь удалось локализовать и ликвидировать примерно за 40 минут. Площадь пожара составила 66 квадратных метров. К сожалению, спасти 52-летнего хозяина дома не удалось — мужчина 1972 года рождения погиб. По предварительной версии, причиной трагедии стал аварийный режим работы электрооборудования из-за короткого замыкания.
Кроме пожаров, за сутки спасатели трижды выезжали на ликвидацию последствий дорожных аварий, в которых пострадали пять человек. На водоёмах происшествий не зафиксировано.
МЧС России в связи с печальным происшествием в очередной раз напоминает жителям о необходимости соблюдения простых правил пожарной безопасности. К ним относятся отказ от курения в помещениях, использование только исправных печей и электроприборов, запрет на зарядку устройств в ночное время, контроль за состоянием электропроводки, а также установка в доме пожарных извещателей и огнетушителей.