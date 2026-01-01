Ричмонд
Число погибших при пожаре на празднике в Швейцарии выросло 40

В результате взрыва и возникшего после него пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана (кантон Вале) погибли около 40 человек, сообщают Rhône FM и Le Nouvelliste со ссылкой на источники. Полиция ранее сообщала телеканалу Sky News, что погибли 10 человек.

Источник: РБК

По данным Le Nouvelliste, порядка 100 человек пострадало. Многие получили тяжелые ожоги, передает телеканал RTS. По его данным, местные больницы «переполнены». Раненых госпитализируют в том числе с помощью санитарных вертолетов, над Кран-Монтаной ввели бесполетную зону для других воздушных судов.

Взрыв произошел во время празднования Нового года в клубе Le Constellation, после этого в заведении начался пожар. Rhône FM и Blick пишут, что причиной возгорания могла стать пиротехника. Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом, указывали в полиции.