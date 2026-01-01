Число погибших при пожаре на празднике в Швейцарии выросло 40

По данным Le Nouvelliste, порядка 100 человек пострадало. Многие получили тяжелые ожоги, передает телеканал RTS. По его данным, местные больницы «переполнены». Раненых госпитализируют в том числе с помощью санитарных вертолетов, над Кран-Монтаной ввели бесполетную зону для других воздушных судов.
Взрыв произошел во время празднования Нового года в клубе Le Constellation, после этого в заведении начался пожар. Rhône FM и Blick пишут, что причиной возгорания могла стать пиротехника. Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом, указывали в полиции.