В новогоднюю ночь в Омске скорую вызвали более тысячи раз

Обошлось без серьёзных происшествий.

Источник: Om1 Омск

Новогодняя ночь в Омске прошла без серьезных происшествий. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области, на дежурстве находились 86 бригад скорой медицинской помощи, которые за сутки выехали на вызовы 1054 раза. Госпитализация потребовалась 375 пациентам.

Больше всего вызовов (184) были связаны с травмами, в 28 случаях пострадали дети. В стационары доставили 127 человек, в том числе 22 ребёнка.

Зафиксировано 10 ДТП. В них пострадали 13 человек, из них четверо — дети.

Двое омичей получили травмы глаз при использовании пиротехники и были направлены в офтальмологическую больницу. Трое взрослых доставлены в медучреждения с признаками переохлаждения. С диагнозом «тяжелое алкогольное отравление» были госпитализированы 8 человек.

Отдельная бригада дежурила на главной праздничной площадке города — «Пешеходном Любинском». Там, как сообщают в Минздраве, ночь прошла спокойно, за помощью к медикам никто не обращался.