В Перми вечером 31 декабря нашли тело человека в сгоревшей бытовке

Тело человека обнаружили в Перми в сгоревшей бытовке вечером 31 декабря, сообщает краевое ГУ МЧС.
Утром 1 января региональное управление МЧС рассказало о пожарах, произошедших в Перми за минувшие сутки. Как выяснилось, накануне вечером одно из возгораний в Свердловском районе закончилось трагедий — внутри помещения нашли погибшего человека.
По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 18:05 часов вечера. Экстренные службы выехали на улицу Коломенскую, где обнаружили бытовку, полностью охваченную огнём. Всего на место прибыли 14 человек личного состава и три единицы техники.
«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что строение полностью в огне. На пожаре имеется погибший, травмированных нет. Время ликвидации горения в 18 часов 22 минуты», — рассказывает ведомство.
Общая площадь пожара — три квадратных метра. Причины и обстоятельства инцидента выясняет дознаватель МЧС России.