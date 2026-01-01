В Перми вечером 31 декабря нашли тело человека в сгоревшей бытовке

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 18:05 часов вечера. Экстренные службы выехали на улицу Коломенскую, где обнаружили бытовку, полностью охваченную огнём. Всего на место прибыли 14 человек личного состава и три единицы техники.