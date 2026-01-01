Четверо детей пострадали в новогоднюю ночь в Уфе

В праздничную ночь с 31 декабря на 1 января медицинские службы Башкирии работали в усиленном режиме. Как сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, на дежурстве по региону находилось 330 бригад скорой медицинской помощи.
За новогоднюю ночь в диспетчерскую службу поступило 1210 обращений от граждан. Наиболее частыми причинами вызовов стали сердечные приступы, различные травмы и случаи резко развившейся одышки.
В травматологический пункт Республиканской детской клинической больницы обратились четверо детей. Двое из них получили травмы при падениях, один — во время катания с горки, еще один ребенок получил бытовую травму. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой для дальнейшего амбулаторного лечения.
Айрат Рахматуллин отметил, что врачи готовы к повышенной нагрузке в праздничные дни, и все медицинские учреждения республики в период новогодних каникул работают в режиме повышенной готовности.
