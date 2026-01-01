Четверо детей пострадали в новогоднюю ночь в Уфе

В травматологический пункт Республиканской детской клинической больницы обратились четверо детей. Двое из них получили травмы при падениях, один — во время катания с горки, еще один ребенок получил бытовую травму. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой для дальнейшего амбулаторного лечения.