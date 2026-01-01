Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане дроны атаковали резервуарный парк

В Альметьевске в Татарстане дроны атаковали резервуарный парк, начался пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Все новости РБК
Источник: РБК

Налет беспилотников произошел около 8:00. «Был совершен массовый налет вражеских БПЛА по резервуарному парку в Альметьевске. В результате произошло возгорание. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщила администрация Альметьевска в телеграм-канале, «на территории объекта нефтяной технологической системы» упали обломки, один из сбитых дронов загорелся. Это «не повлияло на работоспособность оборудования», — отметили местные власти. Пожар уже потушили.

В Краснодарском крае в ночь на 1 января обломки дрона упали на территории Ильского НПЗ, возник пожар на площади 25 кв. м, его потушили к утру, рассказывали в кубанском оперштабе. Никто не пострадал. За ночь над регионом сбили 25 дронов, указывали в Минобороны.

В Херсонской области украинские дроны ночью ударили по кафе и гостинице в Хорлах на побережье Черного моря, погибли 24 человека, в том числе ребенок, более 50 пострадали, сообщал губернатор Владимир Сальдо. По его словам, в атаке участвовали три беспилотника, один из них «был с зажигательной смесью». Возник серьезный пожар, его потушили к утру. Шесть пострадавших, включая детей, находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше