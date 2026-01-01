В Татарстане дроны атаковали резервуарный парк

Налет беспилотников произошел около 8:00. «Был совершен массовый налет вражеских БПЛА по резервуарному парку в Альметьевске. В результате произошло возгорание. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Как сообщила администрация Альметьевска в телеграм-канале, «на территории объекта нефтяной технологической системы» упали обломки, один из сбитых дронов загорелся. Это «не повлияло на работоспособность оборудования», — отметили местные власти. Пожар уже потушили.
В Краснодарском крае в ночь на 1 января обломки дрона упали на территории Ильского НПЗ, возник пожар на площади 25 кв. м, его потушили к утру, рассказывали в кубанском оперштабе. Никто не пострадал. За ночь над регионом сбили 25 дронов, указывали в Минобороны.
В Херсонской области украинские дроны ночью ударили по кафе и гостинице в Хорлах на побережье Черного моря, погибли 24 человека, в том числе ребенок, более 50 пострадали, сообщал губернатор Владимир Сальдо. По его словам, в атаке участвовали три беспилотника, один из них «был с зажигательной смесью». Возник серьезный пожар, его потушили к утру. Шесть пострадавших, включая детей, находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве.