В Татарстане дроны атаковали резервуарный парк

В Херсонской области украинские дроны ночью ударили по кафе и гостинице в Хорлах на побережье Черного моря, погибли 24 человека, в том числе ребенок, более 50 пострадали, сообщал губернатор Владимир Сальдо. По его словам, в атаке участвовали три беспилотника, один из них «был с зажигательной смесью». Возник серьезный пожар, его потушили к утру. Шесть пострадавших, включая детей, находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве.