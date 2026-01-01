Полицейские помогли водителю после аварии под Симом вернуться домой к Новому году

На место происшествия по вызову оперативно прибыл экипаж ДПС № 280 в составе лейтенантов полиции Павла Базулева и Владислава Бабонича. инспекторы быстро оформили ДТП, подробно объяснили автоледи дальнейшие действия, а также помогли вернуть поврежденный автомобиль на проезжую часть. После этого мужчины убедились, что машина может ехать дальше.