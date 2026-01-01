Ричмонд
Полицейские помогли водителю после аварии под Симом вернуться домой к Новому году

Инспекторы ДПС помогли челябинке успеть к новогоднему столу.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В последний день 2025 года сотрудники ДПС помогли челябинке, которая попала в дорожную аварию 31 декабря. Женщина спешила домой встречать праздник, возвращаясь из дальней поездки. Около города Сима Ашинского района она потеряла управление автомобилем. Машина съехала с дороги и налетела на бетонный блок.

На место происшествия по вызову оперативно прибыл экипаж ДПС № 280 в составе лейтенантов полиции Павла Базулева и Владислава Бабонича. инспекторы быстро оформили ДТП, подробно объяснили автоледи дальнейшие действия, а также помогли вернуть поврежденный автомобиль на проезжую часть. После этого мужчины убедились, что машина может ехать дальше.

Благодарная женщина самостоятельно добралась до Челябинска и оставила теплое сообщение в адрес экипажа на телефоне доверия ГУ МВД России по Челябинской области.

Госавтоинспекция напоминает о простых правилах безопасности в поездках: необходимо проверять техсостояние автомобиля перед выездом, соблюдать дистанцию и быть осторожными на опасных участках и в непогоду.