Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки погибших, не менее 100 раненых. Взрыв на горнолыжном курорте в Швейцарии

Порядка 40 человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, сообщила газета Le Nouvelliste. По данным издания, еще по меньшей мере 100 человек получили ранения.

Источник: Reuters

ТАСС собрал основное о происшествии.

Главное о ЧП

  • Взрыв неизвестного происхождения случился в баре горнолыжного курорта в кантоне Вале, сообщили в полиции.
  • По данным нескольких источников, в центре курорта посреди ночи произошел пожар.

Погибшие и пострадавшие

  • Жертвами инцидента стали около 40 человек. По меньшей мере 100 получили ранения, пишет газета Le Nouvelliste.
  • У посольства России в Швейцарии нет данных о пострадавших на курорте россиянах.

Расследование

  • Генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу исключила версию теракта.
  • Приоритетной причиной является поджог.
  • По информации нескольких источников Rh? ne FM, ЧП также могло произойти из-за неосторожного обращения с пиротехникой.
  • Инцидент мог быть вызван одним или несколькими взрывами.