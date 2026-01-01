Десятки погибших, не менее 100 раненых. Взрыв на горнолыжном курорте в Швейцарии

ТАСС собрал основное о происшествии.
Главное о ЧП
- Взрыв неизвестного происхождения случился в баре горнолыжного курорта в кантоне Вале, сообщили в полиции.
- По данным нескольких источников, в центре курорта посреди ночи произошел пожар.
Погибшие и пострадавшие
- Жертвами инцидента стали около 40 человек. По меньшей мере 100 получили ранения, пишет газета Le Nouvelliste.
- У посольства России в Швейцарии нет данных о пострадавших на курорте россиянах.
Расследование
- Генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу исключила версию теракта.
- Приоритетной причиной является поджог.
- По информации нескольких источников Rh? ne FM, ЧП также могло произойти из-за неосторожного обращения с пиротехникой.
- Инцидент мог быть вызван одним или несколькими взрывами.