Самолет, летевший в Петербург, экстренно сел в Екатеринбурге

По данным пользователей соцсетей, лайнер некоторое время находился в небе над Екатеринбургом, совершив впоследствии экстренную посадку. Напомним, накануне вечером, 31 декабря, российские аэропорты столкнулись с массовыми ограничениями на авиаперевозки. Ограничительные меры коснулись аэропортов Геленджика, Краснодара (Пашковского), Нижнего Новгорода, Калуги, Ульяновска, Тамбова, Самары и Пензы. В утренние часы следующего дня, 1 января, аналогичные ограничения начали действовать в Казани и Нижнекамске.