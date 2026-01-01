На 15 тысяч оштрафовали воронежца, оскорбившего полицейского

Раскаявшегося в содеянном мужчину признали виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (публичное возбуждение ненависти против группы лиц, объединенной профессиональной деятельностью, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ему грозило до 15 суток административного ареста, но в итоге он отделался штрафом в 15 тысяч рублей.