На 15 тысяч оштрафовали воронежца, оскорбившего полицейского

В одном из открытых чатов в мессенджере Телеграм житель Рамонского района выложил видеозапись, на которой нецензурно обругал полицейских. Об этом сообщает пресс-служба муниципального суда.
Раскаявшегося в содеянном мужчину признали виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (публичное возбуждение ненависти против группы лиц, объединенной профессиональной деятельностью, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ему грозило до 15 суток административного ареста, но в итоге он отделался штрафом в 15 тысяч рублей.